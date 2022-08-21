Emre Kongar: Bir toplumun uygarlık düzeyi cezaevlerine bakılarak anlaşılır

Bir toplumun uygarlık düzeyi üç yere bakarak hemen anlaşılır:

Kadınlar…

Trafik…

Cezaevleri.

…

Cezaevlerindekilere “insanca”, “uygarca”, “temel hak ve özgürlüklere uygun olarak” davranılmakta mıdır?

Engelliler, hasta ve yaşlı insanlar, kadınlar, çocuklar sağlık hizmetlerinden yeterince yararlandırılmakta mıdır; cezaevinde yaşaması olanaksız olanlar tahliye edilmekte midir?

Cezaevlerinde anneleriyle birlikte kalan bebekler çocuklar var mıdır; varsa bunlar için ne gibi hizmetler sağlanmaktadır?

Mahkûm ve tutukluların yemek yemek yıkanmak, uyumak gibi temel ihtiyaçları uygarlık standartlarına uygun olarak karşılanmakta mıdır?

Cezaevindekilerin gazete ve kitap okuma, televizyon seyretme, dışarıyla iletişim kurma olanakları yeterli midir; içerdeki sorunlar kamuoyuna yeterince yansıtılabilmekte midir?

Cezaevindekileri ziyaret olanakları yeterli midir?

Emre Kongar’ın yazısı