Emniyet, ırkçılık suçlamasında ‘oyunu’ gördü; Yeneroğlu, Soylu’yu istifaya çağırdı

Emniyet Genel Müdürlüğü, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’na “Ahlâksız sensin lan, adam gibi konuş” diyen polis memuru hakkında yayımladığı açıklamada, Yeneroğlu ve kafenin sahibi Somalili kadın hakkında suç duyurusunda bulunulduğu, polisinse uyarıldığı belirtildi.

Yeneroğlu’ysa “Hepimizin güvenliğinden sorumlu Emniyet Genel Müdürlüğü bir milletvekili ile ilgili düşmanca sözler kullanıp açıkça hedef gösterebiliyorsa bu ülkede kimsenin can güvenliği kalmamıştır” diyerek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ı istifaya çağırdı.

Fotoğraf: Medyascope

Geçen cuma Ankara Kızılay’da yaşanan olayda, daha önce polis baskınlarıyla defalarca tabelası ve adı değişen Somalililere ait Saab Cafe’nin yeni tabelasının açılış törenine polis müdahale etmişti.

Müdahaleye karşı çıkan DEVA Partili Yeneroğlu bir polisle tartışmıştı. Tartışmaya ilişkin yayınlanan bir videoda, “Kızılay’ın göbeğinde ırkçılık yapıyorsunuz, hukuksuz talimatları uygulamayacaksınız, haddinizi bileceksiniz. Sizin gibi hukuk tanımayan tiplere haddini bildireceğiz” diyen Yeneroğlu’na polisin, “Senin gibi tiplerin ne olduğu belli, ahlâksız sensin lan, adam gibi konuş, milletvekiliymiş…” dediği görülmüştü.

Polis tarafından tabelası indirilen Somali lokantasının sahibi:



"Ben Türk vatandaşıyım. Türk olarak burada çalışamıyorum. Bu suçsa, bu kimliği vereyim, terk edip gideyim bu ülkeyi."pic.twitter.com/gxleHAKAvv — Etkili Haber (@etkilihaber) June 17, 2022

Türkiye vatandaşı olduğunu söyleyen kafenin sahibi Mesenet Karakaya isimli yurttaş polis müdahalesine tepki göstermiş ve “Ben sadece çalışmak istiyorum. Benim bunu yapmak istemem suç mu? Suçsa çocuklarımı alıp gideyim. Neden böyle oluyor? Benim bu derimin rengi suç mu” demişti.

‘Teşkilatımıza yönelik düşmanlığı herkesçe bilinen milletvekili’

Emniyet’in açıklamasında, ekiplerin, “Yabancı dilde ifadenin yer aldığı tabelalarda yabancı dildeki ifadelerin Türkçe ifadelerin yüzde 25’ini geçmeyecek büyüklükte puntolarla yazılması gerekmektedir” hükmü doğrultusunda işlem yapmak istediği bildirildi.

Bu sırada içeride bulunan milletvekilinin dışarı çıkarak polisleri provoke edip engellemeye çalıştığı savunulan açıklamada, “Söz konusu milletvekilinin hukuki çerçevede yapılan bu işlemi, işyeri sahibinin uyruğuna bağlayarak, siyasi bir zemine çekmeye çalışarak ırkçılık yapıldığını iddia etmesi de ayrı bir garabettir. Teşkilatımıza yönelik düşmanlığı herkesçe bilinen milletvekili, denetim esnasında polisimize hem fiziksel hem sözlü hakaretlerde bulunmuştur” dendi.

Irkçılıkla suçladı

‘Milletvekilinin hakaretlerine ekipler tarafından sabırla karşılık verildiği’ savunulan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Ancak milletvekilinin hakaretlerini ısrarla devam ettirmesi ve parmak sallayarak personelimizi tehdit etmesi üzerine bir polis amirimiz istemediğimiz bir şekilde karşılık vererek nahoş bir kelime kullanmıştır. Sadece kullandığı bu kelime bizi üzmüş olup konuyla ilgili tahkikat başlatılmış ve ilgili personele gerekli uyarılarda bulunulmuştur. Bununla birlikte söz konusu milletvekili hakkında görevi başındaki memura yönelik tahrik, hakaret ve tehdit gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacaktır.

Ülkemizde ten renginden ve uyruğundan dolayı hiç kimseye farklı bir tutum takınılması söz konusu olmamasına rağmen kanun dışılığı örtmek amacıyla işyeri sahibince dile getirilen ‘Tenimden dolayı böyle davranıyorlar’ iftirası da bu oyunun diğer bir parçasıdır. Ayrıca bu konuda da suç duyurusunda bulunulacaktır.”

Yeneroğlu’ysa buna karşılık Twitter’da şunları kaydetti: