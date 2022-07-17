Emniyet: Bahçeşehir’de iki kadının göletten kaz çalmaya çalıştığı iddiaları doğru değil

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Başakşehir ilçesindeki bir parkta göletteki kazların iki kadın tarafından çalındığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Görsel: Twitter

Bahçeşehir Mahallesi’ndeki bir parkta iki kadının gölette yüzen kazları çantalarına koyarak çaldıkları söylenerek görüntüler paylaşılmış, kadınların yabancı uyruklu olduğu iddia edilerek bu yüzden tepki gösterilmişti.

AA’nın Emniyet’ten aktardığına göre polis ekipleri parkın güvenliğinden sorumlu personelle görüşerek söz konusu kazların kadınlara ait olduğunu belirledi.

Kazları gölete bırakmak isteyen kadınlara güvenlik görevlilerinin engel olması üzerine, bu kişilerin kazları tekrar yanlarına alarak parktan ayrıldıkları açıklandı.