Emmy Ödülleri’ni ‘Hollywood grevi’ vurdu

Film endüstrisinin kalbi Hollywood’da binlerce senarist ve yazarın ardından oyuncuların da greve gitmesi nedeniyle 18 Eylül’de düzenlenecek 75’nci Emmy Ödülleri töreni ertelendi.

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ABD’de yazarların 2 Mayıs’ta başlayan iş bırakma eyleminin ardından 160 bin üyesi bulunan Oyuncular Birliği’nin (SAG-AFTRA) ulusal kurulu da çalışma şartları ve yapay zeka endişeleri nedeniyle televizyon yapımcısı şirketlerle yaptıkları görüşmeden sonuç alamayınca grev kararı almıştı.

‘Televizyon dünyasının Oscarları’ olarak kabul edilen Emmy Ödülleri de senaristlerin ve oyuncuların aynı anda grevde olması nedeniyle töreni erteledi.

Variety‘nin haberine göre tören için net bir tarih açıklanmasa da Fox’un törenin ocakta, Televizyon Akademisi’nin de kasımda gerçekleşmesini istediği öğrenildi. Ancak karar konusunda Foxun ağırlığı daha fazla olduğu için yayının ocakta yapılacağı konuşuluyor.

Ayrıca teknik kategorilerde ödüllerin verileceği, 9-10 Eylül’de düzenlenecek Creative Arts Emmy töreni de ertelendi.

Primetime Emmy ödül töreni en son 11 Eylül saldırılarının meydana geldiği 2001’de ertelenmişti.

Bu yılki Emmy adaylarının listesine buradan ulaşabilirsiniz.