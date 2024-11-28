Emlakçıdan satılık bina: Banksy duvar resimli

Üzerinde Banksy’nin ‘Well Hung Lover’ adlı duvar resminin olduğu Bristol’deki bina satılıyor.

Well Hung Lover / Banksy

Britanya’nın güneybatısındaki Bristol’daki bir bina, duvarındaki Banksy resmiyle birlikte açık artırmada satılacak.

Çıplak bir adamın pencere kenarına tutunduğu, takım elbiseli bir adamınsa yanındaki kadının sevgilisini aradığı ‘Well Hung Lover’ duvar resmi, Banksy tarafından 2006’da Bristol’un Frogmore Caddesi’ndeki bir binanın yan cephesine çizilmiş ve şehir sakinleri resmin duvarda kalması yönünde oy kullanmıştı.

Bir zamanlar cinsel sağlık kliniğini olan bina, Bristol’daki emlak acentesi ve müzayede evi Hollis Morgan tarafından şubatta açık artırmaya çıkarılacak ve potansiyel alıcılar, 250 yıllık kira sözleşmesi için 700 bin sterlin (25 milyon 519 bin lira) açılış fiyatı üzerinden teklif verecek.

Emlak ofisi, mülkün 2’nci derece koruma statüsünde, mimari ve tarihi önemi olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla binanın dış duvarlarından birini süsleyen orijinal Bansky’nin korunması gerekiyor. Ofis ilan metninde, ‘Alıcının, kira sözleşmesinde, görüntünün binadan kaldırılamayacağını garanti eden kısıtlayıcı bir maddeyi kabul etmesi gerekecek’ ifadesi bulunuyor.

Ancak gelecekteki sahibi, ‘Well Hung Lover’ın yerinde kalmasını sağlamak zorunda olsa da onu korumakla yükümlü değil.

Açıklamada, Bristol şehrinin resmi bir sokak sanatı politikası bulunmadığı, sokak sanatının kalıcı bir sanat eseri olarak değil, yasadışı olarak ve bina sahibinin izni olmadan bir protesto biçimi olarak yaratıldığı kabul ediliyor. Bu nedenle görüntünün sanat eseri olarak ömrünün, eserin nasıl aşındığına veya daha sonra nasıl boyandığına bağlı olarak zamanla değişeceği belirtiliyor.

Geçtiğimiz yıl, İngiltere’nin güneyindeki Dover’da yaklaşık 1 milyon sterlin (43 milyon 824 bin lira) değerindeki bir Banksy duvar resmi, üzerine resmedildiği bina yıkıldıktan sonra tamamen kayboldu. Avrupa Birliği bayrağındaki 12 sarı yıldızdan birini yontan bir işçiyi tasvir eden bu duvar resmi, İngiltere’nin tartışmalı bir referandumda bloktan ayrılmaya oy vermesinden bir yıl sonra ortaya çıkmıştı.