Emine Erdoğan: Yemek bir milletin kimliğidir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Gastronomi artık devletlerin sıkça başvurduğu bir kamu diplomasisi aracıdır. Çünkü yemek, bir milletin kimliğidir, hikayesidir” dedi.

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Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) başlattığı ‘Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi’nin​​​​​​ Etiler Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki tanıtım programına katıldı.

Gastronominin son yılların yükselen yıldızı olduğunu belirten Erdoğan şunları söyledi:

* Gastronomi, turizmin ana motivasyonlarından biri haline gelmiş, ünlü şeflerin alana yaptığı katkılarla popüler bir kariyer seçeneği olmuştur.

* Ancak bunun da ötesinde gastronomi artık devletlerin sıkça başvurduğu bir kamu diplomasisi aracıdır. Çünkü yemek, bir milletin kimliğidir, hikayesidir.

* Gastronominin, ülke algısını olumlu anlamda değiştirdiği gibi milli kültürü tanıtmada da etkin bir rol oynadığı hepimizin malumudur. Şahsen, Türkiye’nin gastronomi dünyasının kutup yıldızı olması gerektiğine yürekten inanıyorum.

* Bilhassa sosyal medyada hayli ilgi gören ‘Sıfır atık mutfak’ akımının yeni bir icat gibi sunulduğunu görüyoruz.

* Halbuki Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Tek yapmamız gereken, insanları Türk mutfağının atıksız, israfsız ve sürdürülebilir bilgeliğiyle tanıştırmaktır. Sözün özü, mutfağımız her yönüyle başlı başına bir cazibe merkezi olabilecek potansiyele sahiptir.