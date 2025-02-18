Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti

Sinema, tiyatro oyuncusu ve yönetmen Emin Gümüşkaya 77 yaşında hayatını kaybetti.
Sanatçının vefatını oyuncu Zafer Algöz, Instagram’dan “Emin Gümüşkaya’yı kaybettik. Hayatımızda hep yeri olan meslek büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin” paylaşımıyla duyurdu.
Emin Gümüşkaya kimdir?
Gümüşkaya, 10 Ocak 1948’de İstanbul’da doğdu. İlk ve ortaöğretiminin ardından Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu.
Tiyatroya 1964’te Bursa Halkevi’nin Oda Tiyatrosu’nda başlayan Gümüşkaya, birçok tiyatro oyununda sahne aldı ve yönetmenlik yaptı.
Sanatçı, 1994’te Bursa Osmangazi Belediyesinde sanat danışmanı olarak görev aldı.
Gümüşkaya, 12 Şubat 2001’de tiyatrocu Belgin Bilgin ile evlendi ve bir çocukları dünyaya geldi.
Usta oyuncu 2010’da ‘Çocuklar Duymasın’ dizisinde canlandırdığı ‘Seyyar Tayyar’ karakteriyle halkın tanıdığı bir isim oldu.