Oyuncu Seda Fettahoğlu parkta ölü bulundu

İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu hayatını kaybetti.

Başta ‘Sihirli Annem’ olmak üzere birçok dizide rol alan Fettahoğlu’nun, bugün sabah saatlerinde Beyoğlu’ndaki bir parkta cansız bedeni bulundu.

ANKA‘nın aktardığına göre polis ekipleri bu sabah aldıkları ihbar üzerine Ömer Avni Mahallesi’nde bulunan Hacı İzzet Parkı’nda bir kişinin cesediyle karşılaştı. İncelemede intihar ettiği tahmin edilen kişinin oyuncu Seda Fettahoğlu olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Şehir Tiyatroları’ndan yapılan açıklamada “Tiyatromuzun değerli oyuncusu, canımız, Seda Fettahoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Acımız çok büyük. Şehir Tiyatrosu ailemizin, sevenlerinin, dost ve yakınlarının başı sağ olsun” dendi.

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Seda Fettahoğlu kimdir?

1979 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Fettahoğlu, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden 2022’de mezun oldu. Tiyatronun yanında seslendirme de yapan Fettahoğlu kariyeri boyunca, İstanbul Şehir Tiyatroları’nda birçok oyunda rol aldı.

Son olarak Çocuklar Duymasın’ın kadrosuna dahil olan Fettahoğlu, dizide Haluk ve Meltem’in dünürü, Havuç’un ise kayınvalidesi ‘Sultan’ olarak izleyicinin karşısına çıktı.