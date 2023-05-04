Emin Çölaşan: Yine aynı palavra

Recep Tayyip önceki gün Konya’da muhteşem müjdeyi ((!) milletimize duyurdu.

“Daha önce burada petrol yok diye üzerine beton dökülen kuyulardan petrol üretmeye başladık. Şimdi aziz milletimle yeni bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Cudi-Gabar’da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk.”

Muazzam bir müjde! Böylesine muazzam bir müjde (!) valla insana zil taktırıp oynatır, zevklendirip göbek attırır.

Çok uzun yıllar önceden kalan ve hiç unutmadığım anılardan biridir…

27 Mayıs 1960 ihtilali olmuş, kesin tarihi şimdi anımsamıyorum ama aradan çok kısa bir süre geçmişti. Devlet Başkanı Cemal Gürsel’in bir açıklaması devlet radyosundan heyecanlı bir sesle okunuyordu. Bolkar dağında 1450 metre derinlikte çok zengin petrol rezervleri bulunmuş. Çok verimli olan bu bölgeden petrol fışkırıyormuş.

(…)

Türkiye’de böyle zengin petrol rezervlerini bulup işletmek hiçbir zaman söz konusu olmadı. Keşke olsaydı…

Emin Çölaşan’ın yazısı