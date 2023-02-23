Emin Çölaşan: Şimdi bile yüz binlerce kaçak bina var

Türkiye’nin dört bir yanında şimdi bile yüz binlerce kaçak bina var… Devlet bazen parasal açıdan dara düştüğünde bedeli karşılığında imar afları çıkarıp bol kepçe gelir elde eder. O furya bitince arkadan bir başka furya gelir ve rüşvet döngüsü hiç aksamadan sürüp gider. Bilime aykırı, insan hayatını tehlikeye düşüren riskli binalar artış gösterince yeni bir imar affı çıkarılır. Ruhsatların çoğu da (deprem bölgeleri dahil) herhangi bir ciddi denetim süreci olmadan sahiplerine teslim edilir. Sonra bir deprem olduğunda, on binlerce insanımız enkaz altında can verdiğinde hep birlikte ağlaşırız.

Emin Çölaşan’ın yazısı