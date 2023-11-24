Emin Çölaşan: Sayıştay raporlarına sansür…

Sevgili okurlarım, Türkiye fena halde soyuluyor. Kamuda ve özellikle iktidar belediyelerinde hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlük, kural tanımazlık, yasa takmazlık ve israf tavan yapmış durumda.

Yiyen yiyor, krallar gibi yaşıyor. Avanta, rüşvet, torpil ve kanunsuzluk ortalıkta kol geziyor. Hele iktidar partisine yakınsanız, hiç kimse ve hiçbir makam bu pisliklerin üzerine gidemiyor.

Sayıştay ne derse desin kim takar! Bir sürü sahtekâr kamu kurumlarına ve iktidar belediyelerine çökmüş, irili ufaklı bir çoğunluk malı götürüyor.

Bizim gazetede yayınlanan Sayıştay raporlarını izledikçe, inanın aklım almıyor. İçimden “Bu kadarı da olmaz” diye bağırmak geliyor ama raporların her satırı gerçek.

Şimdi belki “Yav kardeşim, iktidar bütün kurumları yandaş hale getiriyor da, Sayıştay’a dokunamıyor mu?” diye soracaksınız.

Elbette dokunuyor!.. Sayıştay üst düzeyinde epeyce değişiklikler yapıldı. Bir süreden beri raporlar yumuşatıldı, başka bir deyişle sansür uygulamaları başlatıldı!..

Raporlara artık her şey yazılamıyor…Denetçilere çeşitli zamanlarda ‘yukarıdan’ talimat geliyor: “Elindeki belgeleri kullanma, raporunu kısa tut!”

Emin Çölaşan’ın yazısı