Emin Çölaşan: Oyumu ilk kez açıklıyorum

Bazı okurlarım bana da soruyor… “Yav arkadaş sen kime oy vereceksin, şunu açıkla da bilelim!”

Bu konuya bugüne kadar hiç girmedim ama yazılarımı okuyanlar mutlaka tahmin etmiştir…

Ve ilk kez açıkça söylüyorum: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu’na, Meclis seçiminde CHP’ye.

Bu kararı vermemin iki ana nedeni var.

Kılıçdaroğlu bugüne kadar hiçbir hırsızlığa, yolsuzluğa bulaşmadı. İsmi temizdi, hep temiz kaldı. Artık o makamda milletçe soyulmamıza karşı çıkacak temiz bir insan istiyorum.

İkincisi, bu uzun süreçte her yönüyle fevkalade başarılı bir performans sergiledi.

Emin Çölaşan’ın yazısı