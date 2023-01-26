Emin Çölaşan: MHP kraldan çok kralcı

Hükümet ortağı bir parti düşünün ki, kraldan çok kralcı. Büyük ortak ne derse küçük onaylıyor. Türkiye’de hiç olmamıştı, dünyada da böylesi hiç görülmedi! Küçük ortak MHP telaşta, panikte. Ülkü Ocakları Başkanı öldürülüyor, partisinden tık yok. Bir gazeteci arkadaşımız Meclis’te kendisine bu cinayetle ilgili bir soru soruyor. Devlet Bey gazeteciyi “Sen işine bak” diye kovalıyor. Olacak iş midir bu!
SON HABERLER
AYM’den HDP’ye oybirliğiyle ret
Anayasa Mahkemesi, HDP’nin, kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması yönündeki başvurusunu reddetti.
Halka arz rekortmeni Söke Un, 10 günde 8,2 milyar lira piyasa değerine ulaştı
Halka arz talebinde rekor kıran ve hisse değeri hızla yükselen Söke Un 10 günde 8,2 milyar TL piyasa değerine ulaştı.
Kılıçdaroğlu ilk defa ‘CHP’nin adayı benim’ diyecek
‘Altılı masa’nın bugünkü toplantısında Kılıçdaroğlu ilk defa liderlere “Partim aday olarak beni önerdi” diyecek. Akşener hala ortak ankette ısrarcı.
Trump artık ‘tehdit’ oluşturmuyormuş: Facebook ve Instagram’a geri dönebilecek
Facebook, Instagram ve Whatsap’ın çatı şirketi META, eski ABD başkanı Donald Trump’ın hesaplarını yeniden aktif hale getirecek.
Toyota’da görev değişimi: Akio Toyoda başkan, Koji Sato CEO
Japon otomotiv devi Toyota’nın CEO’su Akio Toyoda, görevini şirketin genç yöneticilerinden Koji Sato’ya devretti.
Özgür Özel: Erdoğan’da ısrar edilirse YSK’ya başvururuz
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olmasının suç olduğunu belirterek Erdoğan’ın adaylığında ısrar edilmesi durumunda Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuracaklarını söyledi.
Merve Taşkın beraat etti: Müstehcenlikten yargılanıyordu
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, ‘müstehcen’ fotoğraflar paylaştığı iddiasıyla üç yıla kadar hapisle yargılandığı davadan beraat etti.
Sedat Peker’in ‘basın danışmanı’ Emre Olur yeniden tutuklandı
Peker’in ‘basın danışmanı’ olduğu belirtilen ve dün mahkemece hakkında tahliye kararı verilen Emre Olur, itiraz üzerine yeniden tutuklandı.
İmamoğlu, Sinan Ateş’in evini ziyaret edecek
Yarın Bursa’ya gidecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Sinan Ateş’in evine giderek taziyede bulunacak.
‘Altılı masa’ kurmaylarından ‘İmamoğlu örneği’: Aday için anketlere bakılmayacak
‘Altılı masa’ kurmayları cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde anketlerin neden dikkate alınmayacağını Ekrem İmamoğlu örneğiyle anlattı.