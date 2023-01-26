Emin Çölaşan: MHP kraldan çok kralcı

Hükümet ortağı bir parti düşünün ki, kraldan çok kralcı. Büyük ortak ne derse küçük onaylıyor. Türkiye’de hiç olmamıştı, dünyada da böylesi hiç görülmedi! Küçük ortak MHP telaşta, panikte. Ülkü Ocakları Başkanı öldürülüyor, partisinden tık yok. Bir gazeteci arkadaşımız Meclis’te kendisine bu cinayetle ilgili bir soru soruyor. Devlet Bey gazeteciyi “Sen işine bak” diye kovalıyor. Olacak iş midir bu!

Emin Çölaşan’ın yazısı