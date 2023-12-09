Emin Çölaşan: Komisyonda yer alan işçi ve işveren temsilcileri sadece figüran

Yeni asgari ücretin ne kadar olacağını şu anda kimse bilmiyor ama verilecek zam, milyonlarca asgari ücretliyi kurtarmaya asla ve kesinlikle yetmeyecek…

Ve bu süreçte iktidar palavraları yeniden piyasaya çıkarıldı…

“Asgari ücretle çalışmakta olan kardeşlerimizi enflasyona asla ezdirmeyeceğiz!..”

Sonuç:

Komisyonda yer alan işçi ve işveren temsilcileri sadece figürandır.

Peki ama yeni rakam ne kadar olacak?

Üstelik seçim yaklaşıyor.

Recep Tayyip’in isteği, 2024 yılı için asgari ücrete zam ‘tek’ olsun. İki taksit artışla uğraşmayalım.

Bunun anlamı açık:

Yıl sonunda, seçim öncesinde, ‘yüksekçe’ bir asgari ücret açıklanacak.

Böylece milyonlarca insanımızın gazı bir süre için alınmış ve seçimde AKP’nin oy kaybı mümkün olduğunca azaltılmış olacak.

Yapılacak bütün piyasa zamları seçim sonrasına ertelenecek, ‘Yüksekçe’ bir asgari ücretle gözler boyanacak.

Seçim sonrasında ise Allah kerim!

Çantadan yine civciv çıkacak kuş çıkacak da, bu kez bir parça daha zamlı çıkacak!

Biraz daha bekleyelim, göreceğiz!

Emin Çölaşan’ın yazısı