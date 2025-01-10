Emin Çölaşan: Bu dinci kesimlerin tamamı laik Cumhuriyet rejimine ve devrimlere karşıdır

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Sadece FETÖ değil, bu dinci kesimlerin tamamı laik Cumhuriyet rejimine ve yapılan bütün devrimlere karşıdır.

Hiçbir devrimi içlerine sindiremediler.

Yapılan bütün devrimler içlerine oturdu…

Ama özellikle ikisi var ki, bunlar akıllarına gelince bizim gericilere kabus gördürür…

Nedir onlar?

İlki 1920’li yıllarda saltanatın, başka bir deyişle padişahlığın kaldırılması…

İkincisi ise hilafetin, başka bir deyişle halifeliğin kaldırılması.

Padişah 2. Abdülhamit aradan geçen uzun yıllara karşın bunların ‘gözdesi’ olmayı sürdürüyor!

Tahtta 33 yıl oturan ve Cuma namazları dışında Yıldız Sarayından bir kez olsun dışarıya adım atamayan korkak, vehimli, bütün gücünü yarattığı hafiyeler ordusundan alan, kendisine darbe yapılır diye donanmayı Haliç’te tutup çürüten bir padişah.

Bizimkilerin Abdülhamit sevdası Suriye’deki son gelişmeler sonrasında yeniden hortlamaya başladı.

Bunun öncülüğünü TRT eliyle yapmaya başladılar!

Vay efendim Abdülhamit ne değerli adammış!..

Anadolu ile Mekke’yi birleştirecek bir demiryolu projesi başlatmış.

Ancak biz işin sonucuna bakalım, proje başlamıştı ama o kritik coğrafyada yarım kaldı…

Devletin, milletin ve halkın paraları da boşa gitmiş oldu.

Şimdi devreye TRT’yi soktular, bu fiyasko için padişah Abdülhamit’e övgüler düzüyorlar!

Emin Çölaşan’ın yazısı