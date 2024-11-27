Emin Çölaşan: Apo'yu kurtaracak birileri ortaya çıktı ama o masum insanlar ne olacak?

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Apo’nun Ankara’ya getirilmesi, hele de Meclis’te konuşturulması, büyük olaylara neden olur.

Devlet Bey bu çağrıyı yaparken olacakları hiç düşünmeden kafadan konuşmuş olabilir mi?

Bence olamaz.

O halde geriye bir soru daha kalıyor.

O sözleri acaba Recep Tayyip’ten gelen talimat doğrultusunda mı söylemişti?

Bu sorunun yanıtını bilmemiz de ne yazık ki mümkün değil.

Konumuzla doğrudan ilgili olmasa bile, bu işle ilgili başka durumlar da var.

Artık tahliye uman Apo gibi başka binlerce genç insanımız da aynı şeyi bekliyor.

Hiçbir suçları olmadığı halde darbe girişimine katılmakla suçlanan, ancak eline silah bile almamış olan genç subaylar, astsubaylar, askeri öğrenciler, er ve erbaşlar…

Apo İmralı’da krallar gibi ağırlanırken ötekiler yurdun dört bir yanındaki cezaevlerinde çile çekiyor.

Şimdi Apo’yu kurtaracak birileri ortaya çıktı ama o masum insanlar ne olacak?

Kısaca özetlemek gerekirse karşımızda karışık ve karmaşık bir tablo var.

PKK’yı ve Apo’nun gelişini protesto etmek için bekleyen büyük kitleleri de bu arada unutmayalım.

Hem de onların pek çoğu MHP’nin tabanını oluşturan ülkücü kesimden olacaktır.

Devlet Bey yaptığı bu Apo çağrılarıyla kendi kazdığı kuyuya kendi düşmüş olmasın da!

Emin Çölaşan’ın yazısı