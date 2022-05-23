Emin Alper Cannes’da Çiğdem Mater’i andı: Aklımız ve kalbimiz onunla

Yeni filmi ‘Kurak Günler’in dünya prömiyerini bugün 75’inci Cannes Film Festivali’nde yapan yönetmen Emin Alper, filmin ortak yapımcılarından Gezi davası hükümlüsü Çiğdem Mater’i andı: “Bizimle değil ama bizim aklımız ve kalbimiz onunla.”

Fotoğraf: Julie Edwards/Kurt Krieger

Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada iş insanı Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti.

Emin Alper’in yönettiği ‘Kurak Günler’ (Burning Days) bugün Cannes Film Festivali Belirli Bir Bakış (Un Certain Regard) kategorisinde dünya prömiyerini yaptı.

Yönetmen, gösteri öncesi konuşmasında Mater’e şu sözlerle selam gönderdi: “Filmimizin yardımcı yapımcılarından Çiğdem Mater’e de teşekkür etmek istiyorum. Bugün burada bizimle değil çünkü saçma ve müsamere gibi bir dava sonucunda hapse atıldı. Bizimle değil ama bizim aklımız ve kalbimiz onunla.”