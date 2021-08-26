Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Emekli’ hayvanların kaldığı merkezde çekim sırasında leopar modele saldırdı

Almanya’da bir fotoğraf çekimi sırasında modele leopar saldırdı.

Fotoğraf: Unsplash (Temsili)

Fotoğraf çekimi ülkenin doğusunda eğlence sektöründe kullanılan hayvanların ’emeklilik’ sonrası kaldıkları bir merkezde yapılıyordu.


Troy ve Paris adlı iki leoparın bulunduğu kapalı alanda poz veren 36 yaşındaki kadın modelin kafasından ağır şekilde yaralandığı açıklandı.

Saksonya-Anhalt eyaletinde yaşanan olayla ilgili polisin soruşturma başlattığı bildirildi.

Bild’in haberine göre, saldırıya uğrayan model Jessica Leidolph’un ne için poz verdiği ya da çekimi kimin organize ettiği bilinmiyor.

Merkezin sahibi olayla ilgili yorum yapmazken, sitesindeki bilgilere göre alanda film, reklam ve dizilerde kullanılan hayvanlar kalıyor. Aralarında Game Of Thrones dizisinde ve BMW reklamında kullanılan hayvanlar olduğu belirtiliyor.

Saldırı sonrasında açıklama yapan hayvan hakları koruma örgütü Peta, hayvanların yalnızca ticari olarak sömürülemeyeceği onaylı kurtarma merkezlerinde barındırılması için çağrıda bulundu.

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