Elon Musk’tan ‘Pablo Escobar meme’li Netflix taşlaması

Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, Rusya’nın Ukrayna işgali üzerinden çevrimiçin dizi-film platformu Netflix’e taş attı.

Musk, Twitter’daki paylaşımında, Netflix dizisi ‘Narcos’taki Pablo Escobar karakterinin meme’ini (internette, özellikle sosyal medya platformları aracılığıyla yayılarak popülerleşen, çoğunlukla mizah amaçlı görsel ya da akımlar için kullanılan bir terim) kullandı.

Söz konusu meme üzüntü ve can sıkıntısı eşliğindeki bir beklenti halini anlatmak için kullanılıyor.

Musk paylaşımında şöyle dedi: “Siyah bir Ukraynalı adamın, trans bir Rus askere aşık olmasıyla ilgili film yapmak için savaşın bitmesini beklerken Netflix.”

Netflix platformu yapımlarında çeşitlilik ve kapsayıcılık unsurlarını gözetmesiyle biliniyor.