Elon Musk'ın yönettiği DOGE'de 21 çalışan istifa etti

ABD’de iş insanı Elon Musk’ın yönettiği Hükümet Verimliliği Dairesi (DOGE) çalışanı 21 kişi, uzmanlıklarını ‘önemli kamu hizmetlerinin tasfiyesi’ için kullanmayacaklarını belirterek istifa etti.

Başkent Washington’daki DOGE bürosunun olduğu Eisenhower yönetim binası. Fotoğraf: Wikipedia

ABD Başkanı Donald Trump, ‘devlet kurumlarında israfı azaltmak’ için kurulan DOGE’nin başına kendisini seçim sürecinde destekleyen Musk’ı getirmişti.

DOGE’nin icraatleri arasında uzaktan çalışmaya son vermek, yararsız görülen sözleşmelerle hibeleri feshetmek gibi tedbirler vardı.

Kurum, geçtiğimiz günlerde Trump’ın Musk’ı ‘daha saldırgan’ davranmaya çağırmasının ardından, devlet kurumlarında çalışanlardan işlerini beş maddeyle detaylandıracakları haftalık rapor talep etmişti. Musk, bu çalışanların bu e-posta’ya yanıt vermemeleri halinde ‘istifa etmiş sayılacaklarını’ belirtmişti.

Birçok federal kurum, özellikle de ulusal güvenlik alanındakiler, çalışanlarına hızlı bir şekilde yanıt vermemelerini söylemişti. Diğer kurumlarsa cevap vermenin gönüllülük esasına dayandığını açıklamıştı.

AP‘nin ulaştığı ortak istifa metnine göre DOGE’deki 21 çalışan, ‘Amerikan halkına hizmet etmeye ve anayasaya bağlılıklarını korumaya yemin ettiklerini’ belirterek görevinden ayrıldı.

Metinde Musk’ın DOGE’de görevlendirdiği kişilerin ‘gerekli deneyimi olmayan siyasi ideologlar’ olduğu söylendi.

İstifa metninde Trump’ın görevi devralmasından bir gün sonra Beyaz Saray ziyaretçi rozeti takan ‘Musk hayranı’ gençlerin DOGE ofisine gelerek bazı devlet kurumu çalışanlarını görüşmeye çağırdığı belirtildi. Bu gençlerin ‘kendilerini tanıtmayı reddettiği, siyasi görüşlerle ilgili sorular sorduğu, meslektaşları birbirine düşürmeye çalıştığı’ söylendi.

Çalışanlar, bu sürecin ‘güvenlik riski’ oluşturduğunu aktardı.

Ayrıca bu ayın başında sosyal güvenlik, gazi hizmetleri, sağlık hizmetleri ve afet yardımı gibi görevleri modernize etmek için çalışan 40 Dijital Servis çalışanın da işten çıkarıldığı hatırlatıldı.

1 milyon çalışan Musk’ın talebini yanıtladı

Diğer taraftan Politico‘nun haberine göre bir milyondan fazla çalışan hafta boyu ne yaptıklarına dair e-posta’yı yanıtladı. Bu sayı bütün çalışanların üçte biri ediyor.

Beklenenden yüksek bu yanıt oranının, pek çok çalışanın işini kaybetmekten kaçınma eğiliminde olduğunu gösterdiği söyleniyor.