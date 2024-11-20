ABD’de ‘DOGE’nin ilk icraatı: Evden çalışmaya son

Donald Trump tarafından Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başına atanan Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy’nin ilk iş olarak federal kurumlarda uzaktan çalışmaya son vereceği belirtildi.

Elon Musk ve Vivek Ramaswamy. Fotoğraflar: Wikipedia

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) 47’nci başkanı seçilen Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı’nın başına iş insanı Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy’yi atamıştı.

Kısaltması ‘DOGE’ (Department of Government Efficiency) olan departmanın ilk olarak federal çalışan sayısını azaltmak için kurumlarda uzaktan çalışmaya son vereceği belirtiliyor.

AA’nın aktardığına göre CNN’e konuşan ve tartışmalardan bilgisi olan bir kaynak, departmandaki tartışmalar hakkında bilgi verdi.

Buna göre Musk ve Ramaswamy, federal çalışanların ‘gönüllü olarak işten ayrılması için’ uzaktan çalışmayı sona erdirerek haftanın beş günü ofise gelmeyi zorunlu kılmayı planlıyor.

Bu zorunluluğun, Washington DC’deki kurumların başka yerlere taşınmasıyla birlikte birçok federal çalışanın gönüllü olarak ayrılmasına yol açacağı, bunun da yeni Trump yönetiminin federal iş gücündeki kadroları azaltmasına ve hükümete para tasarrufu sağlamasına yardımcı olacağı düşünülüyor.

Öte yandan işlerini kaybetmemek için CNN’e ismini vermeden konuşan bazı federal çalışanlarsa ofise gitmeye zorlanmalarının kendilerini daha az üretken yapacağına inandıklarını söyledi. Ayrıca evden çalıştıklarında mesai almadan daha fazla çalıştıklarını belirttiler.

Çalışanların bir kısmı, Kovid-19 salgınından sonra geçtikleri ‘evden çalışma’ düzeninin değiştirilmesi halinde istifa edebileceğini belirtirken, bir kısmıysa ofise geri dönmeye hazır olduklarını kaydetti.

ABD Personel Yönetimi Ofisinden alınan verilere göre ülkede şu anda uzaktan çalışmasına izin verilen 1,3 milyon federal çalışan bulunuyor.

Her kurum, ihtiyacına göre uzaktan çalışma politikasını kendi belirlediği için tüm federal çalışanların haftada beş gün ofiste olması gerekmiyor.

Donald Trump, Musk ve Ramaswamy’nin, hükümet bürokrasisinin ortadan kaldırılmasının, aşırı düzenlemelerin azaltmasının, savurgan harcamaların kesilmesinin ve federal kurumların yeniden yapılandırılmasının önünü açacağını söylemişti.

Trump, yıllık 6,5 trilyon dolarlık (224 trilyon lira) hükümet harcamalarındaki ‘büyük israf ve dolandırıcılığı’ ortadan kaldıracaklarını savunarak, Musk ve Ramaswamy’nin ABD ekonomisini özgürleştirmek ve hükümeti insanlara karşı sorumlu kılmak için birlikte çalışacaklarını belirtmişti.