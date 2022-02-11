Elon Musk’ın yazışmaları ortaya çıktı: Oğlu kollarında ölmüş

ABD’de mahkemenin yayımladığı yazışmalar, Tesla CEO’su Elon Musk’ın kendi şirketinin üretimi olan araçla kaza yaptıktan sonra ölen 18 yaşındaki sürücünün babasıyla konuşmalarını ortaya çıkardı.

Yazışmalara göre Musk, Tesla aracın içinde yanarak ölen oğlu için dava açan babayı kendi oğlunun ölümünü anlatarak teselli etmeye çalışmış.

Fotoğraf: Reuters

Dünyanın en zengin insanlarından olan Musk, genelde milyar dolarlık uzay projeleri, ilginç fikirleri ve sosyal medyadaki tartışmalı paylaşımlarıyla tanınıyor.

Ancak ortaya çıkan mahkeme kayıtları Musk’ın bugüne kadar neredeyse hiç gündeme getirmediği ilk oğlunun kaybının acısını hala taşıdığını ortaya çıkardı.

Musk’ın oğlu Nevada Alexander 2002’de hayatını kaybetmişti. Musk hakkında yayımlanan bir biyografiye göre, Musk ve o sıradaki eşi Justine Wilson’ın 10 haftalık bebekleri olan Nevada, evde ani şekilde nefes alamaması üzerine hastaneye kaldırıldı. Üç gün yaşam desteğinde hayat mücadelesi veren Nevada Alexander hayatını kaybetti.

Yaşanan bu kayıp Elon Musk tarafından hiç gündeme getirilmedi. Ancak Musk’ın Tesla model bir araçla giderken yapılan kazada oğlunu kaybeden bir babayla yazışmalarında bu acısına değindiği öğrenildi.

2018’de James Riley’nin 18 yaşındaki oğlu Barrett Riley ve yan koltukta oturan arkadaşı Edgar Monserratt, Florida’da saatte yaklaşık 150 km hızla giden Tesla Model S’nin kontrolünü kaybedip beton bir duvara çarparak hayatlarını kaybetmişti. Aracın saniyeler içerisinde yanmaya başladığı ortaya çıkmıştı.

Bu kaybın ardından aileler Tesla’ya dava açmıştı. Riley ailesi, kazadan sonra Tesla’nın pillerinin kontrol edilemez bir yangına sebep olduğunu ve gençlerin ‘kazayla değil, pilin çıkarttığı yangın nedeniyle öldüğünü’ iddia etmişti.

Musk’ın bu sırada kazayla ilgili ailelerle haftalar boyunca yaptığı yazışmalar, Bloomberg tarafından ortaya çıkarıldı.

Olay için başsağlığı dileyen Musk, aileye kazayla ilgili verileri sağlamanın yanı sıra şahsen telefonla konuşmayı da teklif etmiş. Musk, yazışmalarda oğlu Nevada Alexander Musk’ın ölümü hakkında da konuşmuş.

Musk, yazışmalarda 18 yaşında hayatını kaybeden Barrett Riley’in babasına “Sizi anlıyorum. İlk doğan oğlum kollarımda öldü. Kalp atışlarını hissettim” dediği görülüyor.

Mailde Musk ayrıca, “Tesla olarak, güvenliği artırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” diye yazarken kendisinin, ailesinin ve arkadaşlarının da Tesla araçları kullandığını vurgulamış.

Olay sonrasında Tesla, araçlara hız sınırı özelliği getirerek bir anlamda ebeveyn kontrolü getirmişti. Bu özellik, kullanıcı kılavuzunda Barrett Riley’e ithaf edilmişti.