Elon Musk, Twitter davasına hazırlanıyor: Hisselerini nakde çevirdi

Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Twitter davasını kaybetme ihtimaline karşı 6,9 milyar dolar değerinde şirket hissesini sattı.

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Musk satışın davayı kaybetmesi durumunda olası bir Twitter anlaşması finansmanı için kullanılabileceğini söyledi.

Musk, Twitter hesabındaki paylaşımında “Twitter’ın bu anlaşmanın olmasını zorlaması durumunda (umarım olası değildir), Tesla hisselerinde acil bir satıştan kaçınmak önemli” dedi. Tesla hisseleri, şirketin 20 Temmuz’da açıkladığı bilançosunun beklentilerin üzerinde kalmasının ardından yaklaşık yüzde 15 yükselmişti.

Twitter hukuksuz bulmuştu

Musk nisanda en büyük hissedar olduğu Twitter’ın tamamını satın almak için 44 milyar dolarlık teklifte bulunmuş ama temmuz başında alımdan vazgeçmişti. Bu karar şirketin hisselerinde sert düşüşe neden olmuştu.

Twitter alımdan vazgeçmenin ‘hukuksuz’ olduğunu belirterek Musk’a dava açmıştı. Taraflar 17 Ekim’de duruşmaya gidecek.