Elon Musk da ‘meme uçlarına özgürlük’ dedi

Elon Musk Mikonos açıklarında yat tatili yaparken çekilen fotoğraflarıyla ilgili fotoğrafları üzerinden dönen muhabbete katıldı: Meme uçlarına özgürlük!

Fotoğraflar:ThePhotOne / BACKGRID

Musk Zeus isimli yatta ‘deniz keyfi’ yaparken magazin sitelerinden yayılan fotoğrafları sosyal medyanın diline düştü. Kimi Musk’ın beyaz tenine takılırken kimi de sosyal olarak kabul gören ‘normlar’a göre estetik sayılamayacak vücuduyla ilgil yorumlar yaptı.

Bir kullanıcının fotoğrafı paylaşarak “Dolarlarımı bu adama yatırdım. Birçok başka akıllı yatırımcı da…” ifadeleriyle birlikte Musk’ı etiketlemesi üzerine dünyanın en zengin insanından cevap gecikmedi: “Belki de daha sık tişörtümü çıkarmalıyım. Meme uçlarına özgürlük. (Çoktan işe döndüm bu arada).”

Haha damn, maybe I should take off my shirt more often … free the nip!!

(already back in the factory btw) — Elon Musk (@elonmusk) July 18, 2022

Meme uçlarına özgürlük hareketi erkeklerin üstsüz olmasının normal karşılandığı ortamlarda kadınlar için aynı durumun söz konusu olamamasına karşı çıkıyor. Sosyal medya platformlarında da da karşılık bulan bu cinsiyetçi tavır çoğu zaman kadın meme ucunun göründüğü fotoğrafların sansürlenmesi anlamına geliyor.

Musk vücuduyla ilgili yapılan bir diğer ‘şakayı’ da göğsünde yumuşattı. Fotoğrafının yanına arka ayakları üzerinde duran bir french bulldog koyan twitter kullanıcısına “Benim baldırlarım daha iri” yanıtı verdi.