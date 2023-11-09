Elon Musk beyin çipi yerleştirmek için gönüllü arıyor

Elon Musk birilerinin beynine çip yerleştirmek konusunda ısrarlı ve bu önemli beyin ameliyatı için hazırlanıyor.

Antidote‘un haberine göre, Musk’ın şirketi Neuralink şu an ilk klinik deneyini gerçekleştirmek için bir gönüllü arıyor. Bu gönüllünün yapması gereken tek şeyse kafatasının yarısını aldırmak için açık beyin ameliyatı olmayı kabul etmek.

Çünkü ameliyat sırasında büyük bir robot beyne bir dizi elektrot ve tel takarken beynin bir kısmı cerrah tarafından çıkarılacak. Mini çip kişinin beyin aktivitesini okuyup analiz ederek bilgileri dizüstü bilgisayara ya da tablete aktaracak ve beynin eksik parçası birkaç yıl içinde bununla değiştirilecek.

Bu işlem için aranan adayın 40 yaş altında, dört uzvu felçli bir yetişkin olması gerekiyor. Neuralink implantı büyük olasılıkla premotor korteksin elleri ve kolları kontrol eden bölgesine yerleştirileceği düşünülüyor.

Bu çok erken bir teknoloji şovu mu yoksa sağlık alanında devrim niteliğinde öncü bir girişim mi hala tartışmalı bir konu. Siz ne düşünüyorsunuz?