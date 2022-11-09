Elon Musk 3,95 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı

Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter’ı 44 milyar dolara satın almasının ardından 3,95 milyar dolar değerinde daha Tesla hissesi sattı.

Fotoğraf: Reuters

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan bildirime göre, Musk şirketin 19,5 milyon hissesinin satışını gerçekleştirdi.

Musk, bu yıl nisanda yaklaşık 8,5 milyar dolar ve ağustosta da 6,9 milyar dolar değerinde Tesla hissesi satmıştı.

Son satışla birlikte Musk’ın Twitter’ı satın almak için şirketin yönetim kuruluyla anlaştığı nisan ayından bu yana toplamda yaklaşık 19,4 milyar dolar değerinde Tesla hissesi satılmış oldu.