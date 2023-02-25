Elif Çakır: Tehlike çanları Marmara için çalıyor

Bugün depremlerin vakti zamanı, gök cisimlerinin hareketleri gibi dakikası dakikasına bilinemiyor ama fay hatlarının yerleri ve nerelerde deprem olacağı biliniyor…

İşte Naci Görür Hoca’nın son depremlerle ilgili öngörüleri acı gerçek olarak ortaya çıkıyor… İstanbul depremi hakkındaki uyarıları son derece önemli…

Bilime değer veren bir yönetim, şehir planlamasını ve imar denetimini buna göre uygular ve kayıplar asgariye iner.

Maraş, Hatay, Adıyaman başta olmak üzere 11 ilimizi etkileyen deprem iktidarın bilim insanlarının uyarılarına değer vermediğini, deprem öncesi alınması gereken tedbirleri, yapılması gereken denetimleri uygulamadığını ortaya koydu. Sonuç, büyük bir trajedi oldu.

Şimdi tehlike çanları Marmara için çalıyor.

Geliyorum diyen bir İstanbul depremi var. 20 küsur yıldır bu ülkeyi yöneten Tayyip Erdoğan ve iktidarı ne yaptı? Hangi önlemleri aldı? Hangi hazırlıkları yaptı?

22 yılda depreme dayanıksız kaç binayı yıktı ve yerine depreme dayanıklı binalar yapılmasını sağladı?

Bunları bilmiyoruz; ama bugün ortaya çıkan tablo yirmi küsur yıldan bu yana gözle görülür, elle tutulur nitelikte hemen hiçbir yapılmadığını gösteriyor.

Elif Çakır’ın yazısı