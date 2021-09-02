Elif Çakır: Tarih, Cemil Çiçek’i haklı çıkardı, bakanlar Yüce Divan’a gönderilseydi bugün bunlar konuşulmazdı

Tarih, yaklaşık yedi yıl geçtikten sonra, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek’i haklı çıkarmış durumda.

17-25 Aralık operasyonun üzerinden 7 yıl geçti, TBMM Yolsuzluk ve Rüşvet İddialarını Soruşturma Komisyonu’nun 17 -25 Aralık dosyalarında yolsuzlukla suçlanan dört eski bakan hakkında Yüce Divan yargılamasına gerek olmadığına karar vermesinin üzerinden 6 yıl geçti (5 Ocak 2015) ama konu bir türlü kapanmıyor.

Öyle görünüyor ki aradan on yıllar geçse yine kapanmayacak, neymiş 9 üyesini AK Parti’nin verdiği 15 üyeli TBMM Soruşturma Komisyonu dosyayı kapatınca kapanmıyormuş. (…)

Yedi yıl geçti üzerinden… Dört bakan, hatta bu açıklamalar karşısında üç bakan Divan’a gönderilseydi, gerçek neyse ortaya çıkar, Çiçek’in dediği gibi “bugün bunlar konuşulmazdı.”

Elif Çakır’ın yazısı