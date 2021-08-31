Diken

Yaramazlara biraz batar!

Elif Çakır: IMF tartışması bir kez daha ‘iki Erdoğan’ olgusunu gösterdi

Bu IMF tartışması bir kez daha “iki Erdoğan” olgusunu gösterdi. Biri mesela IMF ile ilgili polemikler için “Zaman zaman IMF yandaşlığı, IMF karşıtlığı gibi içi boş, garip tartışmalar ortaya atılmaktadır. Bunlar içi boş tartışmalardır. Önemli olan dünya gerçeklerine uygun bir politika izlemektir” diyor. (7 Ağustos 2004) (…)

Birinci Erdoğan “Bizde bir adet var, ülkede başımıza bir şey geldiği zaman hemen ‘dış güçler’ deriz, yabancılar deriz şu deriz bu deriz, onlara bazı isimler buluruz. Ve bunlar sebebiyle biz ayağa kalkamıyoruz, kalkınamıyoruz, birliğimiz beraberliğimiz bozuluyor filan. Yani bu doğru da olabilir ancak ben buna katılamıyorum. Niye katılamıyorum? Eğer sizin bünyeniz güçlüyse, sağlamsa, bünyede olan virüs hiçbir zaman sizin vücudunuza zarar veremez” diyor.


İkinci Erdoğan aşağıya doğru düşen bütün göstergelerin sorumlusunun dış güçler, üst akıl, haçlı ittifakı olduğunu söylüyor.

Elif Çakır’ın yazısı

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