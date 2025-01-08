Elif Çakır: Cezaevlerinde vicdanları yaralayan bir tablo var

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Cezaevlerinde vicdanları yaralayan bir tablo var.

Çok sayıda hasta, yaşlı, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan, sağlık durumu iyi olmayan mahkum var. Tedavi göremediği için hayatını kaybedenler var.

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nin Ocak 2025 verilerine göre cezaevinde 65 yaşın üstünde 5.520 mahkum, tek başına hayatını idame ettirebilecek durumda olmayan 269 engelli mahkum, 3.835 çocuk var bu çocukların 759’u 0 – 6 yaş aralığında.

Son 7 yılda 600’ün üzerinde mahkum ise cezaevinde hayatını kaybetmiş.

İnsan Hakları Derneği 4 Ocak 2025 tarihinde yaptıkları basın açıklamasında cezaevlerinde 651’i ağır olmak üzere 1.517 hasta mahkum var. Kronik ve çoklu rahatsızlıkları olanlar, akciğer, kalp, kanser hastaları, yaşlı ve yaşamını tek başına devam ettiremeyecek kadar hasta olanlar, hapishanelerde ısrarla tutulmaya devam ediliyor.

MHP’li Feti Yıldız’ın İnfaz Yasası değiştirilmesi çağrısı hayati öneme sahiptir. İktidar bir an önce İnfaz Yasasında değişikliğe gitmeli bu kez “evrensel hukuk” ilkelerine göre bir düzenleme yapmalıdır.

Ve Sayın Yıldız’ın ifade ettiği gibi artık “Hasta mahkumların infazının geri bırakılması artık tartışma konusu olmaktan” çıkarılmalıdır.

Ülkemiz bu şizofrenik atmosferden bir an önce çıkıp hukuk rayına oturmalıdır.

Elif Çakır’ın yazısı