Elif Çakır: Bahçeli isteseydi Erdoğan’ı ikna edebilirdi

Bahçeli gerçekten isteseydi o 100 Maddelik Anayasa Teklifini Meclis’e getirebilirdi. İsteseydi Erdoğan’ı da ikna edebilirdi.

Mesela, hatırlayalım, Bahçeli sadece CB sisteminde ciddi revizyon sağlayan anayasa teklifini önermekle kalmamış bir de şöyle bir açıklama da yapmıştı:

“MHP Cumhur İttifakı’nın bir ortağı olsa da işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muhalefettir, bunun yanı sıra TBMM’de denge ve denetleme göreviyle mesuldür.” (9 Kasım 2021)

Bahçeli dün partisinin grup toplantısında yeniden “o taslak metnini” gündeme getirince bunları düşündüm. Altılı Masa’nın anayasa teklifini görünce partisinin hazırladığı anayasa metni de aklına gelmiş olabilir, yani öylesine de gündeme getirmiş olabilir.

Elif Çakır’ın yazısı