Elektrik kesintileri oto ihracatını ‘çarptı’

Sanayide üç günlük elektrik kesintisinin faturası ihracata belirgin olarak yansıdı. Sektör temsilcilerine göre kesintiler ihracatta yüzde 10’a yakın kayıp yarattı.

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Otomotiv ihracatı, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,6 düşerek, 2,2 milyar dolarda kaldı. Binek otomobil tarafında ihracatta ise kayıp yüzde 21.

Geçen ay İran doğalgazında yaşanan sıkıntılar nedeniyle sanayide üç günlük elektrik kesintisine gidilmişti.

Dünya’nın aktardığına göre bazı sanayiciler pazar mesaisine kalarak üç günlük kapanmanın yarattığı açığı kapatmaya çalışsa da ocak ayı ihracatında kayıp engellenemedi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, çip krizinin olumsuz etkilerinin devam ettiğini vurgularken, kesintilerin toplam otomotiv ihracatına yansımasını 200 milyon dolar olarak açıkladı.

Çelik’in değerlendirmeleri şöyle: “Yaptığımız simülasyon çalışmasına göre, elektrik kesintileri ihracatta yaklaşık yüzde 10’luk bir kayıp yarattı. Benzer bir kesinti olmazsa şubat ayında bu açığı telafi edebileceğimizi düşünüyorum.“

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam ise şunları söyledi: “Sanayideki elektrik kesintileri olmasaydı en az yüzde 10 daha fazla ihracat yapardık.”