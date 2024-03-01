‘Eldivensiz, maskesiz, bonesiz ameliyat’ başlıklı haberimize sansür

Prof. Dr. Berat Apaydın’ın bir ameliyata eldivensiz, maskesiz ve bonesiz girdiğini ortaya koyan haberimiz sansürlendi.

Fotoğraf: Diken Özel

Mesude Erşan imzalı haberimizde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne bağlı Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nde 24 Şubat’ta yapılan ameliyat sırasında çekilmiş video ve fotoğrafların yanısıra Apaydın’ın uyarılara aldırmadığını ve hastane yönetimine şikayet edildiğini gösteren tutanak da paylaşılmıştı.

Haberimize ilişkin erişimi engelleme ve içeriği kaldırma kararı Apaydın tarafından aldırıldı.

Karar, Diken’in iptal ettirdiği maddeye dayalı

Öte yandan kararın Diken’in başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen yasa maddesine dayanarak alındığı dikkat çekti. AYM, iptal kararı alırken uygulamayı 10 Ekim 2024’e bırakmıştı. Dolayısıyla sulh ceza hakimleri Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde ve sonrasındaki altı ay boyunca bu maddeye dayanarak karar vermeye devam edebilecek.

2017’de internet ortamındaki içerikleri zapturapt altına almak amacıyla çıkarılan 5651 sayılı Kanun‘un kişilik haklarıyla ilgili 9’uncu maddesi sık sık sansüre bahane ediliyor. Bu madde gerekçe gösterilip basın ve ifade özgürlüğüne aykırı olarak herhangi bir haber ya da sosyal medya paylaşımı için erişim engelleme ve içerik kaldırma kararı çıkartılabiliyor.

Diken (Keskin Kalem AŞ) ve İFÖD 10 Mayıs 2018’de söz konusu maddenin ifade ve basın özgürlüğünü ihlal etttiğine ilişkin bireysel başvuruda bulunmuş, AYM, başvuruyu haklı bularak 27 Ekim 2021’de pilot karar vermişti. Hak ihlallerinin yapısal sorundan kaynaklandığını belirten AYM, ‘pilot karar usulü’nün uygulanmasına, ‘yapısal sorunun giderilmesi için keyfiyetin TBMM’ye bildirilmesine’ hükmetmişti.

Karar 7 Ocak 2021’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

9’uncu madde

AYM’nin iptal ettiği madde şöyle:

İçeriğin yayından çıkarılması ve cevap hakkı

MADDE 9 – (1) İçerik nedeniyle hakları ihlâl edildiğini iddia eden kişi, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak kendisine ilişkin içeriğin yayından çıkarılmasını ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabı bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasını isteyebilir. İçerik veya yer sağlayıcı kendisine ulaştığı tarihten itibaren iki gün içinde, talebi yerine getirir. Bu süre zarfında talep yerine getirilmediği takdirde reddedilmiş sayılır.

(2) Talebin reddedilmiş sayılması halinde, kişi onbeş gün içinde yerleşim yeri sulh ceza mahkemesine başvurarak, içeriğin yayından çıkarılmasına ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabın bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasına karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hâkimi bu talebi üç gün içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Sulh ceza hâkiminin kararına karşı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.

(3) Sulh ceza hâkiminin kesinleşen kararının, birinci fıkraya göre yapılan başvuruyu yerine getirmeyen içerik veya yer sağlayıcısına tebliğinden itibaren iki gün içinde içerik yayından çıkarılarak hazırlanan cevabın yayımlanmasına başlanır.

(4) Sulh ceza hâkiminin kararını bu maddede belirtilen şartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen sorumlu kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İçerik veya yer sağlayıcının tüzel kişi olması halinde, bu fıkra hükmü yayın sorumlusu hakkında uygulanır.

Son olarak AYM Diken’in başvurusu üzerine aldığı pilot karara istinaden 500’den fazla içeriğe getirilen erişim engeli kararının ‘ifade özgürlüğü ihlali olduğuna’ hükmetmişti.