Elçin Poyrazlar: Her şey politiktir ve politika herkes içindir

Politikayı bazılarına yasaklamak, muhalefeti susturmak, medyayı kontrol altına almak politiktir. ‘Politikadan uzak durun, şimdi politika yapmayın’ demek politiktir. Askeri kararlar, terörle mücadele, sınır ötesi operasyonlar, savaş ya da barışı seçmek politiktir. Bir ülkenin doğa ve tarih mirasını korumak ya da talan etmek politiktir.

Yaşanan doğal afetlere bilimsel ve lojistik hazırlık, afet sonrası koordinasyon ve yönetim politiktir. Bir depremde onbinlerin ölmesi politiktir. Bir ülkede nasıl yaşadığımız ya da öldüğümüz bütünüyle politiktir. Refah, fırsat, ekonomi, özel hayat, fikir dünyası, cinsel ilişkiler, bireyin mutluluğu… İnsan yaşamıyla ilgili her mesele politiktir ve bu evrende insan ırkı var olduğu sürece kalıcıdır. Özetle her şey politiktir. Ve politika herkes içindir.

Elçin Poyrazlar’ın yazısı