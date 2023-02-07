Elbistan’da yakıt ve ekmek bulunamıyor: ‘İnsanlar açlıktan kar yiyor’

AYŞEGÜL KASAP

Kahramanmaraş’taki 7,7’lik depremin üzerinden 33 saat geçti ama Elbistan ilçesine yardım halen ulaşamadı.

Diken’e konuşan vatandaşlar AFAD’ın ilçeye gelmediğini söyledi: “Su bulamıyoruz. İnsanlar kirli su içmeye başladı, musluk suyu içiliyor. İnsanlar açlıktan kar yemeye başladı. Ekmek bulamıyoruz.“

Şehrin merkezinde birçok arabanın yakıtı bitti: “Benzinlikler boş, benzin alamıyoruz. Mazot yok. Hava çok soğuk. Kar var, ısınamıyoruz. Çocuklarımız var, üşüyoruz.”

Fotoğraf: AA

6 Şubat 04:17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, 13:24’teyse yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6’lık bir deprem meydana geldi. Depremler başta bölgedekiler olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde hissedildi. Biri 6,6 büyüklüğünde en az 285 artçı deprem meydana geldi. 7 Şubat 12:41 itibariyle ölü sayısı 3 bin 432. 9:35 itibariyle yaralı sayısı 20 bin 534, yıkılan bina sayısı 5 bin 775.

Depremde evi yıkılan Fatih Küsmüş, Elbistan’a 30 km uzaklıktaki Tombak köyüne sığındı. Köyde de binalar yıkılmış durumda ama şehrin merkezine göre daha güvenli olduğunu anlattı.

‘Kirli su içmeye başladılar’

Şehirden köye sığınan dört aile var. Küsmüş şöyle anlattı: “Elbistan’daydık. Elbistan’da evlerimiz yıkıldı. Biz de hemen çevre köye attık kendimizi. Orada boş bir alanda araçlarda duruyoruz. Su bulamıyoruz. İnsanlar kirli su içmeye başladı, musluk suyu içiyor. İnsanlar açlıktan kar yemeye başladı. Ekmek bulamıyoruz. Yemek yardımı yok. Çocuk var üç aylık. Psikolojik olarak da çok kötü durumdayız. Yollar da kapalı. Yakıt şu an var ama dolu değil, ne kadar idare edecek bilemiyoruz. Yakıtla ısınmaya çalışıyoruz. Onu da geceleri kullanmak için şu an kapalı tutuyoruz. Yardım bekliyoruz. Artçılar devam ediyor.”

‘Enkazda insanların sesini duyuyoruz’

Dört ailenin beklediği köy alanı. (Fotoğraflar: Fatih Küsmüş)

Şehir merkezinden konuştuğumuz vatandaşlarsa “Bir Allah’ın kulu gelmedi” dedi.

Soğuk havada yıkılmış binaların başında duran vatandaşlar yakınlarının enkazdan kurtarılmasını bekliyor: “Canımız yanıyor. Acil yardım gönderilsin. Enkazda insanların sesini duyuyoruz, kimse yok çıkaracak.”

Vatandaşlar ambara sığınmış durumda.

Deprem gece saatlerinde olduğu için vatandaşlar üstlerindeki kıyafetlerle dışarı çıktı. Birçoğunun üstünde sadece ince bir hırka var. Ayakkabıları olmayanlar var. Bölgede kar ve zaman zaman tipi oluyor. Üşüdüğünü belirten vatandaşlar ısınabilmek için acil yardım bekliyor.