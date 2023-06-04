Elazığ’daki maden ocağında göçük: Bir ölü

Elazığ’ın Palu ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi yaralandı.

Fotoğraf: Arşiv (AA)

AA’nın aktardığına göre ilçenin Kayaönü köyü yakınlarında özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağında gece patlatma işlemi sırasında göçük oluştu.

Göçükte iki işçi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu işçilerden Remzi Tahtacı’nın cansız bedenine ulaşıldı.

Yaralı olarak kurtarılan A.T. hastaneye kaldırılırken olayla ilgili ihmali bulunduğu iddiasıyla bir işçi gözaltına alındı.