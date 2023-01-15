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Yaramazlara biraz batar!

Elazığ’da 4,9 büyüklüğünde deprem

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde sabah saat 06:36’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi  Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin merkez üssü Elazığ ili Sivrice-Kavaklı bölgesi, derinlik ise 3 kilometre olarak ölçüldü.


Elazığ Sivrici bölgesinde deprem.
Elazığ Sivrici bölgesinde deprem. (AA)

AFAD’ın yaptığı açıklamaysa şöyle: “Elazığ ili Sivrice ilçesinde saat 06:36’de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz bir ihbar bulunmamakta; ilgili birimlerimiz ile saha taramalarımız devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz.”

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Akşam Postası / 14 Ocak 2023

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