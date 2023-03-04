Depremde yedi kişinin öldüğü apartmanın projecisine tahliye

Üç yıl önce meydana gelen Elazığ depreminde yıkılan ve yedi kişinin hayatını kaybettiği Ayken Apartmanı’nın betonarme projesini yapan Yavuz Cihangiroğlu, iyi hal indirimiyle altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırılıp adli kontrolle tahliye edildi.
Elazığ’da 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde beş bina yıkılırken 37 kişi yaşamını yitirmişti.
Yıkılan binalardan Ayken Apartmanı’nın betonarme projesini yapan Yavuz Cihangiroğlu, müteahhit İlhami Yerlikaya ve projeye izin veren dönemin inşaat mühendisleri odası başkanı Zeynal Deniz hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya’ neden olmak suçundan Elazığ 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.
Davanın karar duruşması 17 Ocak’ta görüldü.
DHA’nın aktardığına göre mahkeme, yargılama sırasında hayatını kaybeden İlhami Yerlikaya hakkındaki davanın düşmesine, Zeynal Deniz’in projenin içeriğini denetleme yetkisi olmadığı nedeniyle beraatine hükmetti.
Cihangiroğlu’ysa sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın duruşmalardaki ‘saygılı davranışları’ ve verilen cezanın ‘sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri’ lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezayı altı yıl sekiz aya indirdi.
Cihangiroğlu, üç yıl meslekten men cezası ve yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tahliye edildi.