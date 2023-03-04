Depremde yedi kişinin öldüğü apartmanın projecisine tahliye

Kesin olan bir şey var; velev ki Altılı Masa’nın kuruluşunda sorun vardı, velev ki herkes gerekli hassasiyeti göstermedi, velev ki aday konusu bugüne dek akıl almaz biçimde konuşulmadı, velev ki CHP ve CHP’liler de çok hata yaptı… Hepsi doğru olabilir. Kabul. Ancak hiçbiri, Akşener’in bugünkü konuşmasına haklılık kazandırmaz.