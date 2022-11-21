Ekvadorlular yendikleri Katar’ın içki yasağına stadyumda karşı çıktı: Bira istiyoruz!

2022 Dünya Kupası’nın ev sahibi Katar’ın getirdiği stadyumlarda içki yasağı, ilk maçta tepkiyle karşılandı. Ekvadorlular, Katar’ı 2-0 yendikleri maçta “Bira istiyoruz” sloganlarıyla yasağa tepki gösterdi.

Ekvador taraftarı Katar’ın içki yasağına protesto etti (AA)

Dünya Kupası’nın Katar’a verilmesi, insan hakkı ihlalleri, eşcinseller konusundaki olumsuz tutumu, göçmen işçilere yapılan kötü muamele gibi gerekçeler nedeniyle tepki çekmişti. İnsan hakları örgütleri, ülkelerin katılmamasını istemiş, reklam yüzü olan, destek veren isimleri eleştirmişti.

Eylülde Katar, biletli taraftarların Dünya Kupası maçlarında, stadyum çevresinde, başlama vuruşundan üç saat önce ve son düdükten bir saat sonraya kadar içki satın almalarına izin vereceğini açıklamıştı. Buna rağmen, maç esnasında satılmaması kararlaştırıldı. FIFA Başkanı Gianni Infantino’ysa “Üç saat boyunca bira içmezseniz de hayatta kalabileceğinize inanıyorum” diyerek yasağı savunarak, eleştirilerin odağına oturmuştu.

‘Bira istiyoruz!’

Dün kupanın açılış maçında Katar’la Ekvador karşı karşıya geldi. Fenerbahçe’de forma giyen Enner Valencia’nın golleriyle ilk maçta gülen taraf Ekvador oldu.

Maça Ekvadorluların tezahüratı damga vurdu. Yasağa tepki gösteren taraftarlar stadyumda ‘Bira istiyoruz’ diye bağırdı. Ekvadorluların bu sloganı dünya kamuoyunda da yankı uyandırdı.