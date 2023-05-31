Ekonomist Sevgen: Kuru belli bir yere getirme çabası var

Yatırım Finansman Direktörü Dr. Nuri Sevgen, ekonomi yönetiminde kur fiyatlarını belirli bir yere getirme çabası olduğunu söyledi.

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İktidar, uzun süredir düzenlemeler ve Merkez Bankası’nın ‘arka kapı’ satışlarıyla dövizi baskı altında tutmaya çalışıyor. Bu durum piyasada ikili bir fiyat oluşmasına yol açtı. Seçimler sonrasıysa kurdaki hareketlenme durdurulamıyor. Eritilen rezervler de bunun önünü açtı.

Ekonomi gazetesinin sabah yayınına konuk olan Nuri Sevgen, kurlarda belli bir yere getirme çabası olduğunu söyledi. Sevgen’in dolar/TL tahmini şöyle: “Bir ay içerisinde 23, iki ay içinde de 25 görülecek.”

Sevgen’e göre bu durum, kontrolsüz patlamanın önüne geçilmesi açısından olumlu: “Yaz sonunda turizm gelirleri bittikten sonra kurda beklenen yukarı yönlü hareketi yavaşlatmak gerekiyor. Kur kontrolsüz bir şekilde patlarsa bunun önüne geçmek zor olur.”

Dolar/TL saat 14:10 itibariyle 20,70 seviyesini aşmış durumda.