Ekonomist Gümülcineli: Banka hisselerine yabancı girişi var

Meksa Yatırım’dan Figen Özavcı Gümülcineli, bankacılık endeksine yabancı girişi olduğunu belirterek “Piyasa ilk tur fiyatlaması yapıyor” dedi.

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Son birkaç haftadır satış baskısı altında olan borsa, bankacılık endeksinin hızlı yükselişiyle dün günü yukarıda kapattı. Endeks pazartesi son üç saatte yüzde yaklaşık yüzde 8 yükseldi. Dünkü yükselişse yüzde 2,5.

Ekonomi gazetesinden Burcu Göksüzoğlu’na konuşan Gümülcineli, borsadaki yükseliş, birinci tur fiyatlamasından: ”Taraflara baktığımızda bütün ittifaklarda ya da bütün katılan adaylarda bu seçimi ilk turda bitirmek adına yüksek bir istek görüyorum. Piyasa da böyle bir ilk turda bitecek izlenimi aldı bu hafta. Dolayısıyla buna dair bir fiyatlama var.”

Gümülcineli, ‘seçim öncesi yabancı girişi oldu mu’ sorusunu şöyle yanıtladı: ”Hisse bazında evet var. Bankacılık sektöründe mesela var. Yaklaşık son bir aydır belli aralıklarla, bazı haftalarda realize edip gidenler de olsa, bankacılık sektörü özelinde bu tarz yabancı alımları takip ediyoruz. Çünkü benzerlerine göre bankacılık sektörü bizde çok geri kaldı. Regülasyonlar bankalar üzerinde çok ciddi bir baskı yarattı. Şimdi aralıklarla da olsa yabancı takip ediyoruz ama buradaki yatırımcılar daha orta ve uzun vadeli.

Diyelim ki portföy buraya giriş yapmaya başladı, yüzde 1’iyle ya da 2’siyle şu an giriyor. Bu portföyler çok büyük, bizim borsa küçük. O nedenle yüzde 1-2 bile güçlü bir etki yaratıyor. Şu an seçim öncesinde bir pozisyon almak isteyenler var ama o geçmiş yıllarda gördüğümüzün çok çok küçük miktarlarında. Burada bir risk almak isteyenler var. Bunun devamında koşullar sağlanırsa bu artarak devam eder. Geçmiş yıllarda böyle oldu. Borsa İstanbul’a giriş olur ama en yoğun bono için gelirler.”