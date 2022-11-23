Ekonomist Aslanoğlu: Konut fiyatlarında TL’den ziyade döviz bazında düşüş olası

Ekonomim.com yazarı Erhan Aslanoğlu, konuta ihtiyacın azalmadığını belirterek, TL bazında fiyat düşüşünden ziyade döviz bazında düşüşün daha olası bir senaryo olduğunu yazdı.

Aslanoğlu, konut fiyatları üzerindeki baskının ancak enflasyonla mücadele ve para politikasında sıkılaşmayla sağlanabileceği görüşünde.

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Merkez Bankası’nın (MB) yayımladığı konut fiyat endeksine göre, Türkiye’de konut fiyatları ağustosta yıllık yüzde 184,6 arttı. Artışın sürmesi, satışların düşmesine neden oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre ülke genelinde konut satışları ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,3 azalarak 102 bin 660 oldu.

Satışlardaki düşüşün konut fiyatlarına baskı yapıp yapmayacağıysa tartışılıyor.

Düşüşün fiyatlara baskı yapacağını belirten Ekonomim yazarı Erhan Aslanoğlu, negatif faiz ortamı sürdüğü müddetçe bunun sınırlı kalacağını söyledi.

Aslanoğlu, TL bazında fiyat düşüşü beklemiyor: “Maliyetlerin ve kümülatif olarak enflasyonun arttığı bir ortamda TL bazında fiyat düşüşünden ziyade kısa ve orta vadede döviz bazında fiyat düşüşünü daha olası bir senaryo olarak görüyoruz.”

Aslanoğlu, talep düşüşün, ihtiyacın azaldığı anlamına gelmediğini söyledi: “Sosyal konut projesine yönelik milyonları bulan talep bu gerçeği gösteriyor. Son bir yılda döviz kurlarının yüzde 65-70 civarında artmış olması, konutları döviz bazında da güçlü bir şekilde değerlendirmiş durumda.”