Ekonomist Ağaoğlu: ‘Coşup gidecek’ borsa şu aşamada yok

Ekonomist Ali Ağaoğlu, Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetiminin başına geçmesi sonrası borsada yükseliş olabileceğini ancak ‘kopup gidecek’ bir tablo olmadığını söyledi.

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Piyasalar bir haftadır Mehmet Şimşek’in bakan olma ihtimalini fiyatlıyordu. Borsa bu süreçte yükselişteydi.

Şimşek’in bakanlık koltuğuna oturması sonrası bu yükseliş hareketinin ne düzeyde ilerleyeceği merak konusu.

Ekonomi gazetesinin yayınında Hakan Güldağ’la gündemi değerlendiren Ağaoğlu, borsanın ilk gününde kabine yükselişi olabileceğini ancak tavan kapanmayacağını söyledi: ”Öyle coşup kopup gidecek bir borsa şu aşamada görmüyorum.”

Ağaoğlu, kurdaki hareketlerle ilgiliyse ”Şimşek’in çalışma programına dair bazı taslaklar dolaştı ortalıkta. Daha çok kitabi şeyler. Güven oluşturacak bir programı Şimşek açıklayana kadar ve bunların da testi yapılana kadar kurda çok fazla geri çekilme beklemem” dedi.