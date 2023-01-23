Ekonomist Ağaoğlu: Borsada kantarın topuzu kaçıyor

Ekonomist Ali Ağaoğlu, seneye dalgalı bir seyirle başlayan borsada bir ‘destek çabası’ olduğunu belirterek ”Borsada kantarın topuzu kaçıyor” dedi.

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Geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı olan borsa, 2023’e dalgalı bir seyirde başladı.

11 Ocak’ta 4.728 seviyesine düşen BİST 100 endeksi şu an 5.500 puana dayanmış durumda.

Düşüşün ardından gelen bu sert yükselişle ilgili bir ‘toparlanma, destek çabası’ olduğu belirten ekonomist Ağaoğlu’na göre ‘kantarın topuzu kaçıyor’.

Nasıl Bir Ekonomi’nin YouTube kanalında konuşan ekonomist Ağaoğlu şunları söyledi: ”Açığa satış yasağı, kredili işlemlerde sınırlamalar gibi bir yığın düzenlemeyle borsayı yukarı çıkartmaya çalışıyoruz el birliğiyle. Oysa açığa satmak dengeleyici bir unsurdur. Buna karşılık faiz arbitrajı yaratmak amacıyla endeks 30 kağıtlarını satıp vadeli kontratı alan fonlar bu işi yapıp dengeleyici unsur olurlardı. Bunlar da yok ortada. Çünkü faiz hesaplayamıyorsunuz. Volatilite ve likidite azaldığından, arbitrajı yeterince açma ve kapamanız çok zorlaştığı için burada fiyat dengeleyici unsurlar neredeyse tamamen ortadan kalktı. Yeni hikaye budur. Realize edemezsin.”