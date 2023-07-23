Egzersiz yapmak ‘ilaç’ yerine geçebilir

Günümüzde, fiziksel olarak sağlıklı olmak için egzersiz yapmanın önemini -uygulamasa bile- herkes biliyor. Özellikle yaşlı erişkinlerde ve yaşlılarda egzersizin sadece fiziksel sağlıkla değil, beyin sağlığıyla da bağlantılı olduğu araştırmalarla kanıtlandı.

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Fiziksel ve zihinsel aktiviteler, optimal beyin fonksiyonunu sürdürmede ve zihinsel refahı geliştirmede önemli bir rol oynuyor.

wionews.com‘da yer alan ve Faridabad’daki Amrita Hastanesi Nöroloji Bölümü Başkanı Dr. Sanjay Pandey’in verdiği bilgilere dayanarak yazılan haberde, düzenli fiziksel aktivitenin bir sonucu olarak beyinde meydana gelen fizyolojik değişiklikler, egzersizin biliş ve zihinsel sağlık üzerindeki derin etkisi araştırılıyor.

Hafızayı geliştirir

Egzersiz, nöroplastisiteyi teşvik ederek hipokampus ve kortikal bölgelerin boyutunu geliştirir, böylece hafızayı ve bilişsel yeteneklerin gelişmesine katkı sağlar.

Egzersiz ayrıca insülin direncini, iltihaplanmayı azaltmada da doğrudan etkilere sahiptir.

Zihinsel netliği artırır

Yüzme, bisiklete binme, koşma ve dans etme gibi aerobik egzersizler kişinin bilişsel yeteneklerini ve zihinsel sağlığını etkiler. Bu aktiviteler sadece kaygı ve depresyonu azaltmakla kalmaz, aynı zamanda uykuyu, enerji seviyelerini ve dayanıklılığı da geliştirerek bilişsel işlevi ve zihinsel netliği artırır.

Dolaylı etkiler

Egzersiz, kilo verme, yorgunluğu azaltmadaki rolü dahil olmak üzere beyin sağlığını birçok dolaylı yoldan etkiler. Kan basıncını, kolesterol seviyelerini ve metabolik sendrom riskini olumlu yönde etkileyen egzersiz, dolaylı olarak daha iyi beyin fonksiyonlarını destekler.

Depresyona karşı da korur

Zihinsel faaliyetlerde bulunmak -okuma, yazma, devam eden çalışma- gelişmiş biliş, hafıza ve muhakeme becerileriyle ilişkilendiriliyor. Zihinsel aktivitenin nörodejeneratif bozukluklara, depresyona, kaygıya ve strese karşı koruyucu etkileri de var.

Egzersiz, ruh için terapötik bir ajan görevi görür. Bu yüzden her yaştan bireyi fiziksel aktiviteyi günlük rutinlerine dahil etmeye teşvik etmek, daha fazla hareket etmelerini sağlamak gerekiyor.

Düzenli fiziksel aktivite sadece bilişsel işlevi geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda zihinsel sağlığı ve genel refahı da olumlu etkiler. Egzersizi zinde bir beyni korumak için güçlü bir araç olarak benimseyen bireyler, daha sağlıklı ve daha tatmin edici bir yaşam potansiyelinin kilidini açabilirler.