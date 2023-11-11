EGOT’a bir adım daha: Meryl Streep Grammy adayı

Oscar ve Emmy ödüllü oyuncu Meryl Streep, 2024 Grammy Ödülleri’ne aday gösterildi. 74 yaşındaki Amerikalı oyuncu eğer bu ödülü kazanırsa EGOT unvanına bir adım daha yaklaşmış olacak.

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Prestijli müzik organizasyonlarından Grammy Ödülleri’nin 2024 adayları açıklandı. Öne çıkan adaylar SZA, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Boygenius, Miley Cyrus, Jon Batiste, Victoria Monét ve Billie Eilish oldu.

Grammy adayları arasında Oscar’lı ünlü oyuncu Meryl Streep de var. Streep ‘en iyi sesli kitap, anlatım ve hikaye anlatıcılığı’ dalında aday gösterildi. Streep çocuk klasiği Charlotte’s Web kitabını seslendirmişti.

Streep üç kez Oscar, üç kez de Emmy ödülü kazandı. Grammy ve tiyatronun en iyilerinin seçildiği Tony ödülü hiç almadı. Eğer Grammy ödülünü kazanırsa geriye EGOT unvanı için geriye sadece Tony ödülü kalacak.

EGOT nedir?

EGOT unvanı; Emmy, Grammy, Oscar ve Tony ödüllerinin baş harflerinden oluşuyor. Bu unvan, televizyon, müzik, sinema ve tiyatro alanında dört ödülü kazanmış olan insanlar için veriliyor. Bugüne dek EGOT unvanı alanlar Audrey Hepburn, Mel Brooks, John Legend, Whoopi Goldberg gibi isimler oldu.