Eğlenceli ve sıradışı bir müzik yolculuğu: Metin Uca’dan ‘Klasi-Komik’

Metin Uca’nın yeni gösterisinin prömiyerini, 22 Nisan’da Kozyatağı Kültür Merkezi’nde yapıyor.

Metin Uca

“Yedi nota var sanırken ‘la’ notasına iki yeni anlam yükleyen dünyaca ünlü müzisyen (!) kimdi?”

“İlk kez 1898’de bir İtalyan bestecinin aradığı sıcacık İtalyan güneşini hangi değerimiz kışa çevirdi?”

“Esmer Hamza, Yesin Dolma ve Küçük Ahududu ağacı hayatımızda nereleri sardı?”

“1963’te Ankara Devlet Operası’na gelen genç İtalyan tenor, midye dolmayı fazla kaçırınca hayatı nasıl değişti?”

“Kader senfonisine karşı kim ineklikten vazgeçmedi?”

Merak uyandırıcı bu soruların yanıtları, bazı ilginç ayrıntılarıyla birlikte, Metin Uca’nın yeni gösterisi ‘Klasi-Komik’te… Hepimizin bildiği, duyduğumuzda tanıdık gelen yerli ve yabancı eserler ve bestecilerine dair pek bilinmeyen hikayeleri aktaracağı gösteride Uca’ya mezzo soprano Merih Akalın ve tenor İsmet Akalın eşlik ediyor. ‘Klasi-Komik’ prömiyerini 22 Nisan’da Kozyatağı Kültür Merkezi’nde yapacak.

Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan sahnesinde izleyiciyle buluşacak gösterinin biletleri Biletix’ten alınabiliyor.