Eğilmez: Vatandaş enflasyonda düşüşü kolay hissetmeyecek

Ekonomist Mahfi Eğilmez ‘vatandaşın alım gücünde iyileşmeyi kolay kolay hissedemeyeceğini’ söyledi.

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Ekonomim‘in aktardığına göre ‘Nasıl Bir Ekonomi TV’ yayınına konuk olan Eğilmez ekonomiyle özetle şunları söyledi:

* Enflasyon herhalde tek haneye düşmeden bunu hissetmek çok kolay değil. Satın alma gücü de ona uydurulamıyor. Büyük bir ihtimalle yapılacak ücret zamları da geçmiş enflasyona değil gelecek enflasyona yönelik ya da arada bir yer olacak. Dolayısıyla vatandaşın bunu hissetmesi çok kolay değil.

* Vatandaşın enflasyonda düşüşü hissetmesi için Türkiye’nin dişini sıkıp altı ay büyümeden fedakârlık edip birtakım batışları göze alıp enflasyonu tek haneye indirmesi gerek. Ancak bu çok mümkün görünmüyor.

‘Ekonomi yönetimi enflasyondan vazgeçerek büyüme hedefine yönelecek’

* Tahminim hükümetin ve ekonomi yönetiminin enflasyondan vazgeçerek büyüme hedefine yönleneceği yönünde. Bu durumdan dolayı vatandaşın kolay kolay alım gücünde iyileşmeyi hissedemeyecek.

* Enflasyonla mücadele işini elden kaçırmayacaksın. Alım gücünde denge elden kaçırıldıktan sonra yakalanması zor. Türkiye bunu geçmişte yakaladı ve büyük bir hata yaparak elden kaçırdı. Şimdi de dönemiyor maalesef.