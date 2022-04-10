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Yaramazlara biraz batar!

Ege Üniversitesi de ‘vegan oldu’


Menüsüne vegan seçenek ekleyen yüksek öğrenim kurumları arasına Ege Üniversitesi de katıldı. 

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, haberi Instagram hesabından şöyle duyurdu: “Öğrenci odaklı yönetim anlayışımız çerçevesinde öğrencilerimizin talebini dikkate alarak kampüs yemekhanelerimizde vegan menü servisini başlattık. Öğrencilerimizin taleplerini hassasiyetle ele alıp çözüm üretmeye devam edeceğiz.”


Ege Üniversitesi bu kararıyla öncü kurumlar arasında yerini almış olsa da vegan menü çıkaran ilk üniversite değil. İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ, Ankara Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi vegan ve vejetaryen yemek alternatifleri sunan üniversitelerden bazıları. 

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