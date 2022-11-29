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Yaramazlara biraz batar!

Ege Denizi’nde 4,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde saat 07:32’de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliğinin ise 4,61 km olarak ölçüldü.


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