Ege Denizi’nde 4,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde saat 07:32’de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliğinin ise 4,61 km olarak ölçüldü.
Yaramazlara biraz batar!
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